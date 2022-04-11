Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 19,5 тис. окупантів та 154 ворожих літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно становлять::
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- особового складу - близько 19 500 осіб,
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- танків ‒ 725,
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- бойових броньованих машин ‒ 1923,
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- артилерійських систем – 347,
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- РСЗВ - 111,
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- засобів ППО - 55,
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- літаків – 154,
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- гелікоптерів – 137,
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- автомобільної техніки - 1387,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119,
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- спеціальної техніки - 25,
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- пускових установок - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
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