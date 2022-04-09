Українські захисники збили новітній ударний рашистський безпілотник "Оріон"

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"Збито новітній ударний російський БПЛА. Отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів, проведеної 7 квітня", - вказали у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що фото рештків збитого новітнього ударного безпілотного літального апарата окупантів «Оріон» надало Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,1 тис. осіб, 705 танків, 151 літака та сотень одиниць іншої військової техніки.