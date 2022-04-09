Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 19 100 окупантів та 151 ворожий літак

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 19 100 осіб,



танків ‒ 705,



бойових броньованих машин ‒ 1895,



артилерійських систем – 335,



РСЗВ - 108,



засобів ППО - 55,



літаків – 151,



гелікоптерів – 136,



автомобільної техніки - 1363,



кораблів/катерів - 7,



цистерн з ПММ - 76,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,



спеціальної техніки - 25,



пускових установок ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.