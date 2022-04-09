Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 100 оккупантов и 151 вражеский самолет

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:



личного состава - около 19 100 человек,



танков ‒ 705,



боевых бронированных машин ‒ 1895,



артиллерийские системы – 335,



РСЗО – 108,



средств ПВО - 55,



самолетов – 151,



вертолетов – 136,



автомобильной техники - 1363,



кораблей/катеров - 7,



цистерн с ГСМ - 76,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,



специальной техники - 25,



пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.