Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу та взяття під контроль Донецьку та Луганську області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
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Розпочалася сорок п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації у Бєлгородську та Воронезьку області.
На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова.
На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.
На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі.