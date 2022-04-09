ООС: українські військові відбили 7 ворожих атак та знищили 21 одиницю техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 7 атак ворога та активно знищують ворожу техніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
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Окрім успішного відбиття атак противника, українські захисники знищили:
- 9 танків,
- 7 одиниць броньованої техніки,
- 5 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 2 вертольоти,
- 1 крилату ракету ворога.
Додамо
Вчора вдень російські окупанти завдали ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Пошкоджено 2 будівлі, є постраждалі.