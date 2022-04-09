ООС: украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 21 единицу техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение вчерашних суток успешно отразили 7 атак врага и активно уничтожают вражескую технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Кроме успешного отражения атак противника, украинские защитники уничтожили:
- 9 танков,
- 7 единиц бронированной техники,
- 5 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:
- 2 Вертолеты,
- 1 Крылатую ракету врага.
Добавим
Вчера днем российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.