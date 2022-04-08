Окупанти знов вдарили по Одещині: на цей раз біля самої Одеси

Цитата

“Одеса. Ввечері ворог наніс ракетний удар неподалік міста. Без втрат і постраждалих”, – йдеться в повідомленні.

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Сбогодні вдень російські окупанти завдали ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Пошкоджено 2 будівлі, є постраждалі.