Окупанти знов вдарили по Одещині: на цей раз біля самої Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти нанесли удар неподалік від міста Одеса. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, пише УНН.
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“Одеса. Ввечері ворог наніс ракетний удар неподалік міста. Без втрат і постраждалих”, – йдеться в повідомленні.
Додамо
Сбогодні вдень російські окупанти завдали ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Пошкоджено 2 будівлі, є постраждалі.