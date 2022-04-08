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Рашисти завдали ракетного удару по Одещині з окупованого Криму, є постраждалі - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 151985 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Пошкоджено 2 будівлі, є постраждалі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", пише УНН.

Рашисти завдали ракетного удару по Одещині з окупованого Криму, є постраждалі - ОК "Південь"

Цитата

«Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких, як вказано, є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки.

Зазначається, що корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.

«На Миколаївському та Херсонському напрямах наші війська суттєво посунули ворога напередодні. Але обстановка напружена: противник інтенсивно обстрілює відвойовані у нього території. Цілями окупантів залишаються об'єкти цивільної інфраструктури», - інформує командування "Південь".

Окрім того, над Херсонщиною військовослужбовцями наших підрозділів знищено ще два безпілотних літальних апарати "Орлан-10".

За попередню добу втрати противника на південному напрямку, як повідомляється, становлять:

• особового складу – 15 осіб;
• ворожої техніки – 7 од.

Доповнення

Внаслідок ракетного обстрілу критичної інфраструктури в Одесі одну людину госпіталізували з пораненнями. Прокуратура розпочала розслідування.

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