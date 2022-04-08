Рашисти завдали ракетного удару по Одещині з окупованого Криму, є постраждалі - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Пошкоджено 2 будівлі, є постраждалі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", пише УНН.
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«Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких, як вказано, є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки.
Зазначається, що корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.
«На Миколаївському та Херсонському напрямах наші війська суттєво посунули ворога напередодні. Але обстановка напружена: противник інтенсивно обстрілює відвойовані у нього території. Цілями окупантів залишаються об'єкти цивільної інфраструктури», - інформує командування "Південь".
Окрім того, над Херсонщиною військовослужбовцями наших підрозділів знищено ще два безпілотних літальних апарати "Орлан-10".
За попередню добу втрати противника на південному напрямку, як повідомляється, становлять:
• особового складу – 15 осіб;
• ворожої техніки – 7 од.
Доповнення
Внаслідок ракетного обстрілу критичної інфраструктури в Одесі одну людину госпіталізували з пораненнями. Прокуратура розпочала розслідування.