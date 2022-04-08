Рашисты нанесли ракетный удар по Одесской области из оккупированного Крыма, есть пострадавшие - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", пишет УНН.
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"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на фоне ракетных ударов, обычная практика врага - активизация диверсионно-разведывательных групп, в том числе в приграничных регионах. Целью которых, как указано, является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники.
Отмечается, что корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и судна в них.
"На Николаевском и Херсонском направлениях наши войска существенно подвинули врага накануне. Но обстановка напряженная: противник интенсивно обстреливает отвоеванные у него территории. Целями оккупантов остаются объекты гражданской инфраструктуры", - информирует командование "Юг".
Кроме того, над Херсонской областью военнослужащими наших подразделений уничтожено еще два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".
За предыдущие сутки потери противника на южном направлении, как сообщается, составляют:
* личного состава - 15 человек;
* вражеской техники - 7 ед.
Дополнение
В результате ракетного обстрела критической инфраструктуры в Одессе одного человека госпитализировали с ранениями. Прокуратура начала расследование.