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Рашисты нанесли ракетный удар по Одесской области из оккупированного Крыма, есть пострадавшие - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 151985 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", пишет УНН.

Рашисты нанесли ракетный удар по Одесской области из оккупированного Крыма, есть пострадавшие - ОК "Юг"

Цитата

"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на фоне ракетных ударов, обычная практика врага - активизация диверсионно-разведывательных групп, в том числе в приграничных регионах. Целью которых, как указано, является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники.

Отмечается, что корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и судна в них.

"На Николаевском и Херсонском направлениях наши войска существенно подвинули врага накануне. Но обстановка напряженная: противник интенсивно обстреливает отвоеванные у него территории. Целями оккупантов остаются объекты гражданской инфраструктуры", - информирует командование "Юг".

Кроме того, над Херсонской областью военнослужащими наших подразделений уничтожено еще два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

За предыдущие сутки потери противника на южном направлении, как сообщается, составляют:

* личного состава - 15 человек;
* вражеской техники - 7 ед.

Дополнение

В результате ракетного обстрела критической инфраструктуры в Одессе одного человека госпитализировали с ранениями. Прокуратура начала расследование.

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