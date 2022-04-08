Оккупанты вновь ударили по Одесской области: на этот раз возле самой Одессы

Цитата

“Одесса. Вечером враг нанес ракетный удар недалеко от города. Без потерь и пострадавших", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня днем российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области с временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.