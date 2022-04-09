Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению и взятию под контроль Донецкую и Луганскую области

Детали

Началась сорок пятая эпоха героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородскую и Воронежскую области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичное блокирование города Харькова.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь атак врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушные цели.