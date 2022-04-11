Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19,5 тыс. оккупантов и 154 вражеских самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава – около 19 500 человек,
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- танков ‒ 725,
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- боевых бронированных машин ‒ 1923,
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- артиллерийских систем – 347,
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- РСЗО - 111,
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- средств ПВО - 55,
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- самолетов – 154,
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- вертолетов – 137,
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- автомобильной техники – 1387,
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- кораблей/катеров - 7,
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- цистерн с ГСМ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119,
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- специальной техники - 25,
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- пусковых установок – 4.
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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
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