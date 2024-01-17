Пакистан відкликає свого посла з Тегерана та обіцяє відповісти на іранський ракетний удар

Офіційний Ісламабад відкликав свого посла з Тегерану, на тлі ракетного удару Ірану по Пакистану. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Пакистану, передає УНН.

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У відомстві наголошують, що неспровоковане і кричуще порушення Іраном суверенітету Пакистану минулої ночі є порушенням міжнародного права, а також цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану і що посол Ірану в Пакистані, який зараз перебуває з візитом в Ірані, може не повернутися