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Пакистан відкликає свого посла з Тегерана та обіцяє відповісти на іранський ракетний удар

Пакистан відкликає свого посла з Тегерана та обіцяє відповісти на іранський ракетний удар

Київ • УНН

 • 24780 перегляди

Пакистан відкликав свого посла з Ірану після ракетного удару, який він сприйняв як неспровоковане порушення свого суверенітету. Ісламабад попереджає, що готовий до дій у відповідь на дії Ірану.

Офіційний Ісламабад відкликав свого посла з Тегерану, на тлі ракетного удару Ірану по Пакистану. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Пакистану, передає УНН

Деталі 

У відомстві наголошують, що неспровоковане і кричуще порушення Іраном суверенітету Пакистану минулої ночі є порушенням міжнародного права, а також цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану і що посол Ірану в Пакистані, який зараз перебуває з візитом в Ірані, може не повернутися

- йдеться в заяві МЗС. 

Доповнення

В міністерстві наголошують, що дії Ірану абсолютно неприпустимі і не мають жодного виправдання. В Ісламабаді наголошують, що готові відповісти на іранський обстріл.

Пакистан залишає за собою право відреагувати на цей незаконний акт. Відповідальність за наслідки буде повністю на Ірані.

- підкреслили в МЗС Пакистану.

Нагадаємо

 У вівторок, 16 січня, Іран атакував територію Пакистану. В результаті обстрілу загинули двоє дітей і ще троє отримали поранення. 

Пакистанська сторона висловила рішучий протест іранським високопосадовцям у Тегерані.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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