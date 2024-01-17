Пакистан відкликає свого посла з Тегерана та обіцяє відповісти на іранський ракетний удар
Київ • УНН
Пакистан відкликав свого посла з Ірану після ракетного удару, який він сприйняв як неспровоковане порушення свого суверенітету. Ісламабад попереджає, що готовий до дій у відповідь на дії Ірану.
Офіційний Ісламабад відкликав свого посла з Тегерану, на тлі ракетного удару Ірану по Пакистану. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Пакистану, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що неспровоковане і кричуще порушення Іраном суверенітету Пакистану минулої ночі є порушенням міжнародного права, а також цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.
Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану і що посол Ірану в Пакистані, який зараз перебуває з візитом в Ірані, може не повернутися
Доповнення
В міністерстві наголошують, що дії Ірану абсолютно неприпустимі і не мають жодного виправдання. В Ісламабаді наголошують, що готові відповісти на іранський обстріл.
Пакистан залишає за собою право відреагувати на цей незаконний акт. Відповідальність за наслідки буде повністю на Ірані.
Нагадаємо
У вівторок, 16 січня, Іран атакував територію Пакистану. В результаті обстрілу загинули двоє дітей і ще троє отримали поранення.
Пакистанська сторона висловила рішучий протест іранським високопосадовцям у Тегерані.