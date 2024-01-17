Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар
Киев • УНН
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара, который он воспринял как неспровоцированное нарушение своего суверенитета. Исламабад предупреждает, что готов к ответным действиям на действия Ирана.
Официальный Исламабад отозвал своего посла из Тегерана на фоне ракетного удара Ирана по Пакистану.Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана прошлой ночью является нарушением международного права, а также целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.
Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас находится с визитом в Иране, может не вернуться
Дополнение
В министерстве отмечают, что действия Ирана абсолютно недопустимы и не имеют никакого оправдания. В Исламабаде отмечают, что готовы ответить на иранский обстрел.
Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью на Иране.
Напомним,
Во вторник, 16 января, Иран атаковал территорию Пакистана. В результате обстрела погибли двое детей и еще трое получили ранения.
Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.
Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара, который он воспринял как неспровоцированное нарушение своего суверенитета. Исламабад предупреждает, что готов к ответным действиям на действия Ирана.
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