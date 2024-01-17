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Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 12:03  •  13611 просмотра

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Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара, который он воспринял как неспровоцированное нарушение своего суверенитета. Исламабад предупреждает, что готов к ответным действиям на действия Ирана.

Официальный Исламабад отозвал своего посла из Тегерана на фоне ракетного удара Ирана по Пакистану.Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана, передает УНН.

Детали 

В ведомстве отмечают, что неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана прошлой ночью является нарушением международного права, а также целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас находится с визитом в Иране, может не вернуться

- говорится в заявлении МИДа. 

Дополнение

В министерстве отмечают, что действия Ирана абсолютно недопустимы и не имеют никакого оправдания. В Исламабаде отмечают, что готовы ответить на иранский обстрел.

Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью на Иране.

- подчеркнули в МИД Пакистана.

Напомним,

 Во вторник, 16 января, Иран атаковал территорию Пакистана. В результате обстрела погибли двое детей и еще трое получили ранения. 

Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Pakistan recalls its ambassador from Tehran and promises to respond to Iranian missile strike
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Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар

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