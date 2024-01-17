Пакистан отзывает своего посла из Тегерана и обещает ответить на иранский ракетный удар

Официальный Исламабад отозвал своего посла из Тегерана на фоне ракетного удара Ирана по Пакистану.Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана, передает УНН.

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В ведомстве отмечают, что неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана прошлой ночью является нарушением международного права, а также целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас находится с визитом в Иране, может не вернуться - говорится в заявлении МИДа.

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В министерстве отмечают, что действия Ирана абсолютно недопустимы и не имеют никакого оправдания. В Исламабаде отмечают, что готовы ответить на иранский обстрел.

Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью на Иране. - подчеркнули в МИД Пакистана.

Напомним,

Во вторник, 16 января, Иран атаковал территорию Пакистана. В результате обстрела погибли двое детей и еще трое получили ранения.

Пакистанская сторона выразила решительный протест иранским высокопоставленным чиновникам в Тегеране.