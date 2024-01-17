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Іран завдав ударів по Пакистану

Іран завдав ударів по Пакистану

Київ • УНН

 • 26075 перегляди

Іран порушив повітряний простір Пакистану, здійснивши атаку, в результаті якої загинули двоє дітей і ще троє отримали поранення, йдеться в заяві пакистанського міністерства. Пакистанська сторона висловила рішучий протест іранським високопосадовцям у Тегерані.

У вівторок, 16 січня, Іран атакував територію Пакистану. Про це йдеться у заяві пакистанського МЗС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що удар, завданий Іраном по території Пакистану, є порушенням повітряного простору країни, що може спричинити серйозні наслідки.

Пакистан рішуче засуджує неспровоковане порушення свого повітряного простору з боку Ірану та удар по пакистанській території, внаслідок якого загинули двоє ні в чому не винних дітей та були поранені три дівчинки. Це порушення суверенітету Пакистану абсолютно неприйнятне і може мати серйозні наслідки

зазначається у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що "рішучий протест" вже висловили пакистанська сторона "високопоставленому чиновнику іранського МЗС у Тегерані". Крім того, у зв'язку з інцидентом у МЗС Пакистану було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану.

Іранське агентство Tasnim проінформувало, що удав був завданий по двох штабах терористичного угруповання "Джейш аль-Зольм", що розташовувався на території Пакистану. За даними агентства, під час проведення операції використовувалися безпілотники та ракети.

Ірак відкликає посла з Тегерану, після ракетних атак Ірану по Іракському Курдистану16.01.24, 19:09 • 25620 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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