Іран завдав ударів по Пакистану

У вівторок, 16 січня, Іран атакував територію Пакистану. Про це йдеться у заяві пакистанського МЗС, передає УНН.

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Зазначається, що удар, завданий Іраном по території Пакистану, є порушенням повітряного простору країни, що може спричинити серйозні наслідки.

Пакистан рішуче засуджує неспровоковане порушення свого повітряного простору з боку Ірану та удар по пакистанській території, внаслідок якого загинули двоє ні в чому не винних дітей та були поранені три дівчинки. Це порушення суверенітету Пакистану абсолютно неприйнятне і може мати серйозні наслідки