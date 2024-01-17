Иран нанес удары по Пакистану

Во вторник, 16 января, Иран атаковал территорию Пакистана. Об этом говорится в заявлении пакистанского МИД, передает УНН.

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Отмечается, что удар, нанесенный Ираном по территории Пакистана, является нарушением воздушного пространства страны, что может повлечь серьезные последствия.

Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия отмечается в сообщении.

В министерстве сообщили, что "решительный протест" уже выразили пакистанская сторона "высокопоставленному чиновнику иранского МИД в Тегеране". Кроме того, в связи с инцидентом в МИД Пакистана был вызван временный поверенный в делах Ирана.

Иранское агентство Tasnim проинформировало, что удав был нанесен по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Зольм", которая располагалась на территории Пакистана. По данным агентства, во время проведения операции использовались беспилотники и ракеты.

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