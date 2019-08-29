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Пакистан випробував балістичну ракету

Пакистан випробував балістичну ракету

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Збройні сили (ЗС) Пакистану провели випробування балістичної ракети “Газнаві”. Про це в четвер повідомив представник ЗС генерал-майор Асіф Гафур в Twitter, пише УНН.

“В ніч з 28 на 29 серпня Пакистан провів випробувальний пуск ракети „Газнаві“, здатної нести різні типи боєголовок на дистанцію до 290 км”, — заявив Гафур.

Він зазначив, що президент і прем’єр-міністр країни подякували військовим і нації за успішно проведені випробування.

28 серпня Управління цивільної авіації Пакистану оголосило про закриття трьох повітряних коридорів для всіх міжнародних рейсів в небі над містом Карачі з 28 по 31 серпня. У той же день агентство ANI повідомило про плани Ісламабаду провести ракетні випробування на полігоні Сонміані, який розташований поблизу Карачі.

Випробування ракети відбулося на тлі загострення відносин Пакистану і Індії. 5 серпня Нью-Делі оголосив про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат). З цією метою парламент Індії затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Пакистан засудив таке рішення і відмовився визнавати його внутрішньою справою Індії.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 29, 2019

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