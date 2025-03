Пакистан випробував балістичну ракету

“В ніч з 28 на 29 серпня Пакистан провів випробувальний пуск ракети „Газнаві“, здатної нести різні типи боєголовок на дистанцію до 290 км”, — заявив Гафур.

Він зазначив, що президент і прем’єр-міністр країни подякували військовим і нації за успішно проведені випробування.

28 серпня Управління цивільної авіації Пакистану оголосило про закриття трьох повітряних коридорів для всіх міжнародних рейсів в небі над містом Карачі з 28 по 31 серпня. У той же день агентство ANI повідомило про плани Ісламабаду провести ракетні випробування на полігоні Сонміані, який розташований поблизу Карачі.

Випробування ракети відбулося на тлі загострення відносин Пакистану і Індії. 5 серпня Нью-Делі оголосив про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат). З цією метою парламент Індії затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Пакистан засудив таке рішення і відмовився визнавати його внутрішньою справою Індії.

