Пакистан испытал баллистическую ракету

“В ночь с 28 на 29 августа Пакистан произвел испытательный пуск ракеты „Газнави“, способной нести различные типы боеголовок на дистанцию до 290 км”, — заявил Гафур.

Он отметил, что президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нацию за успешно проведенные испытания.

28 августа Управление гражданской авиации Пакистана объявило о закрытии трех воздушных коридоров для всех международных рейсов в небе над городом Карачи с 28 по 31 августа. В тот же день агентство ANI сообщило о планах Исламабада провести ракетные испытания на полигоне Сонмиани, который расположен вблизи Карачи.

Испытание ракеты состоялось на фоне обострения отношений Пакистана и Индии. 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev

