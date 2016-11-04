П.Жебрівський повідомив про двох загиблих військових за добу

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26366 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55224 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71505 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141467 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204176 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192145 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212462 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197171 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152666 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153652 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
89 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 8541 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 6699 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10711 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 6762 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 9917 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483926 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319416 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381325 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493417 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737256 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124969 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184518 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127245 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161980 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185181 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

П.Жебрівський повідомив про двох загиблих військових за добу

П.Жебрівський повідомив про двох загиблих військових за добу

Київ • УНН

 • 14805 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. За поточну добу у зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військових, ще п’ятьох було поранено. Про це під час зустрічі з делегацією Європарламенту у Краматорську повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Лише за поточну добу маємо двох убитих і п’ять поранених наших військових. Це один з наслідків обстрілів, що ведуться на всій лінії розмежування, а особливо інтенсивно – в районі промзони Авдіївки, на підступах до Маріуполя й Мар’їнки", – зауважив він.

Крім того, П.Жебрівський повідомив, що обстріли, яким піддаються КПВВ, призводять до тимчасового їх закриття.

Також він зауважив, що нині відбувається суттєва зміна настроїв на контрольованих українською владою територіях.

"Але є у нас і позитивні речі. Нині відбувається суттєва зміна настроїв на контрольованій українською владою теренах. Коли раніше чимало людей виходили тут з протестами й не пускали наші війська вглиб регіону, то зараз кардинально знизилася кількість людей, які хотіли б жити у так званих ДНР чи ЛНР. Існує лише 15-17 відсотків людей, які воліють якогось об’єднання з Росією, а от 72 відсотки є прихильниками України", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 3 на 4 листопада, у зоні АТО зафіксовано 31 ворожий обстріл.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43