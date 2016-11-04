П.Жебрівський повідомив про двох загиблих військових за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За поточну добу у зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військових, ще п’ятьох було поранено. Про це під час зустрічі з делегацією Європарламенту у Краматорську повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Лише за поточну добу маємо двох убитих і п’ять поранених наших військових. Це один з наслідків обстрілів, що ведуться на всій лінії розмежування, а особливо інтенсивно – в районі промзони Авдіївки, на підступах до Маріуполя й Мар’їнки", – зауважив він.
Крім того, П.Жебрівський повідомив, що обстріли, яким піддаються КПВВ, призводять до тимчасового їх закриття.
Також він зауважив, що нині відбувається суттєва зміна настроїв на контрольованих українською владою територіях.
"Але є у нас і позитивні речі. Нині відбувається суттєва зміна настроїв на контрольованій українською владою теренах. Коли раніше чимало людей виходили тут з протестами й не пускали наші війська вглиб регіону, то зараз кардинально знизилася кількість людей, які хотіли б жити у так званих ДНР чи ЛНР. Існує лише 15-17 відсотків людей, які воліють якогось об’єднання з Росією, а от 72 відсотки є прихильниками України", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 3 на 4 листопада, у зоні АТО зафіксовано 31 ворожий обстріл.