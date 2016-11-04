П.Жебривский сообщил о двух погибших военных за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За текущие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли два украинских военных, еще пятеро были ранены. Об этом во время встречи с делегацией Европарламента в Краматорске сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Только за текущие сутки имеем двух убитых и пять раненых наших военных. Это одно из последствий обстрелов, которые ведутся на всей линии разграничения, особенно интенсивно - в районе промзоны Авдеевки, на подступах до Мариуполя и Марьинки", - отметил он.
Кроме того, П.Жебривский сообщил, что обстрелы, которым подвергаются КПВВ, приводят к временному их закрытию.
Также он отметил, что сейчас происходит существенное изменение настроений на контролируемых украинской властью территориях.
"Но у нас и положительные вещи. Сейчас происходит существенное изменение настроений в контролируемой украинскими властями территории. Если раньше многие выходили здесь с протестами и не пускали наши войска вглубь региона, то сейчас кардинально снизилось количество людей, которые хотели бы жить в так называемых ДНР или ЛНР. Существует только 15-17 процентов людей, которые предпочитают некоего объединения с Россией, а вот 72 процента являются сторонниками Украины ", - сказал он.