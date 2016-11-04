П.Розенко: підвищення мінімальної зарплати дозволить збільшити надходження до Пенсійного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Ініціатива уряду щодо збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн дозволить залучити додатковий ресурс до бюджету Пенсійного фонду України. Про це на виїзному засіданні правління ПФУ у Львові заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
“Ми чудово розуміємо, що в "сірій", напівлегальній, економіці пенсійні внески сплачуються із мінімальної зарплати. Таким чином, із підвищенням розміру заробітної плати ми прогнозуємо і збільшення надходжень до ПФУ. Ми сподіваємося отримати додатковий ресурс, який зможемо використати для балансування бюджету ПФ, або для проведення нових пенсійних програм”, - сказав він.
Зокрема, за словами П.Розенка, надзвичайно актуальним на сьогодні є процес осучаснення пенсій для 5 млн пенсіонерів.
“Для близько 5 млн пенсіонерів процес осучаснення був заморожений ще три роки тому. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми спільно з Мінсоцполітики та Мінфіном відпрацюємо єдину модель осучаснення пенсій, яку ми зобов’язані реалізувати вже в наступному році”, - наголосив П.Розенко.