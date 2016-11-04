П.Розенко: повышение минимальной зарплаты позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд

"Мы прекрасно понимаем, что в "серой", полулегальной экономике пенсионные взносы уплачиваются с минимальной зарплаты. Таким образом, с повышением размера заработной платы мы прогнозируем и увеличение поступлений в ПФУ. Мы надеемся получить дополнительный ресурс, который сможем использовать для балансировки бюджета ПФ, или для проведения новых пенсионных программ", - сказал он.

В частности, по словам П.Розенко, чрезвычайно актуальным на сегодня является процесс осовременивания пенсий для 5 млн пенсионеров.

"Для около 5 млн пенсионеров процесс осовременивания был заморожен еще три года назад. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время совместно с Минсоцполитики и Минфином отработаем единую модель осовременивания пенсий, которую мы обязаны реализовать уже в следующем году", - отметил П.Розенко.