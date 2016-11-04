П.Розенко: повышение минимальной зарплаты позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Инициатива правительства об увеличении минимальной заработной платы с 1 января 2017 г. до 3200 грн позволит привлечь дополнительный ресурс в бюджет Пенсионного фонда Украины. Об этом на выездном заседании правления ПФУ во Львове заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Мы прекрасно понимаем, что в "серой", полулегальной экономике пенсионные взносы уплачиваются с минимальной зарплаты. Таким образом, с повышением размера заработной платы мы прогнозируем и увеличение поступлений в ПФУ. Мы надеемся получить дополнительный ресурс, который сможем использовать для балансировки бюджета ПФ, или для проведения новых пенсионных программ", - сказал он.
В частности, по словам П.Розенко, чрезвычайно актуальным на сегодня является процесс осовременивания пенсий для 5 млн пенсионеров.
"Для около 5 млн пенсионеров процесс осовременивания был заморожен еще три года назад. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время совместно с Минсоцполитики и Минфином отработаем единую модель осовременивания пенсий, которую мы обязаны реализовать уже в следующем году", - отметил П.Розенко.