П.Розенко: Пенсійний фонд має поповнюватися через детінізацію економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Головним інструментом наповнення бюджету Пенсійного фонду є детінізація економіки, а не підвищення пенсійного віку. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Ще коли у 2011 році підвищували пенсійний вік, я говорив про те, що наслідком цього кроку не стане збалансування бюджету ПФ і підвищення пенсій. Такі моделі пенсійної реформи не є каталізатором зменшення дефіциту бюджету ПФ” , - зазначив він.
За його словами, для України не зовсім актуальні стандартні рекомендації МВФ.
“Наші проблеми суттєво відрізняються від проблем пенсійної системи інших країн. Тому для нас стандартні рекомендації МВФ, за рахунок яких в усіх країнах підвищують пенсійний вік, не зовсім актуальні”, — повідомив П.Розенко.
За його словами, проблема Пенсійного фонду полягає у тому, що сьогодні із близько 18 млн громадян, які працюють, сплачують пенсійні внески — лише 11 млн.
“Значна частина тих, хто платить ці внески, роблять це із мінімального розміру заробітної плати, отримуючи решту „у конверті“. Тому ось це і є додатковий ресурс ПФ — детінізація економіки, економічний розвиток та легалізація ринку праці”, — наголосив віце-прем’єр.
Він підкреслив, що “це головний інструмент наповнення бюджету ПФ, а не підвищення пенсійного віку”.