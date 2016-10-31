П.Розенко: Пенсионный фонд должен пополняться путем детенизации экономики

"Еще когда в 2011 году повышали пенсионный возраст, я говорил о том, что следствием этого шага не станет сбалансирование бюджета ПФ и пенсий. Такие модели пенсионной реформы не являются катализатором уменьшения дефицита бюджета ПФ", - отметил он.

По его словам, для Украины не совсем актуальны стандартные рекомендации МВФ.

"Наши проблемы существенно отличаются от проблем пенсионной системы других стран. Поэтому для нас стандартные рекомендации МВФ, за счет которых во всех странах повышают пенсионный возраст, не совсем актуальны", - сообщил П.Розенко.

По его словам, проблема Пенсионного фонда заключается в том, что сегодня из около 18 млн граждан, работающих платят пенсионные взносы - лишь 11 млн.

"Значительная часть тех, кто платит эти взносы, делают это с минимального размера заработной платы, получая остальные "в конверте". Поэтому вот это и есть дополнительный ресурс ПФ - детенизация экономики, экономическое развитие и легализация рынка труда", - подчеркнул вице-премьер.

Он подчеркнул, что "это главный инструмент наполнения бюджета ПФ, а не повышение пенсионного возраста".