П.Порошенко відвідає у Юрмалі трьох поранених українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У рамках візиту до Латвії Президент України Петро Порошенко відвідає в Юрмалі трьох поранених українських військових. Про це він повідовим на брифінгу, передає кореспондент УНН.
П.Порошенко подякував Латвії за реабілітацію поранених українських військових, а також підтримку у військових навчаннях українських воїнів, та європейських прагненнях України.
Він зазначив, що в рамках свого візиту відвідає в Юрмалі трьох поранених українських військових.
“Сьогодні наш головний виклик — це агресивна політика РФ, а російській агресії ми можемо протистояти лише об’єднавши зусилля, зусилля України і Латвії, зусилля України і ЄС, зусилля трансатлантичного партнерства”, — сказав П.Порошенко.
Він подякував латвійській стороні за рішуче засудження російської агресії стосовно України, зокрема засудження агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму.
“Всі ці позиції відображені в спільній заяві двох президентів, яку ми з паном президентом схвалили сьогодні в Ризі”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, за словами Президента, під час зустрічі у нормандському форматі від РФ вимагатимуть виконання мінських угод.