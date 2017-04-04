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П.Порошенко відвідає у Юрмалі трьох поранених українських військових

П.Порошенко відвідає у Юрмалі трьох поранених українських військових

Київ • УНН

 • 10873 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У рамках візиту до Латвії Президент України Петро Порошенко відвідає в Юрмалі трьох поранених українських військових. Про це він повідовим на брифінгу, передає кореспондент УНН.

П.Порошенко подякував Латвії за реабілітацію поранених українських військових, а також підтримку у військових навчаннях українських воїнів, та європейських прагненнях України.

Він зазначив, що в рамках свого візиту відвідає в Юрмалі трьох поранених українських військових.

“Сьогодні наш головний виклик — це агресивна політика РФ, а російській агресії ми можемо протистояти лише об’єднавши зусилля, зусилля України і Латвії, зусилля України і ЄС, зусилля трансатлантичного партнерства”, — сказав П.Порошенко.

Він подякував латвійській стороні за рішуче засудження російської агресії стосовно України, зокрема засудження агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму.

“Всі ці позиції відображені в спільній заяві двох президентів, яку ми з паном президентом схвалили сьогодні в Ризі”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, за словами Президента, під час зустрічі у нормандському форматі від РФ вимагатимуть виконання мінських угод.

Українські Національні Новини

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