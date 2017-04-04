П.Порошенко навестит в Юрмале трех раненых украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В рамках визита в Латвию Президент Украины Петр Порошенко навестит в Юрмале трех раненых украинских военных. Об этом он Повидов на брифинге, передает корреспондент УНН.
П.Порошенко поблагодарил Латвию за реабилитацию раненых украинских военных, а также поддержку в военных учениях украинских воинов и европейских стремлениях Украины.
Он отметил, что в рамках своего визита посетит в Юрмале трех раненых украинских военных.
“Сегодня наш главный вызов — это агрессивная политика РФ, а российской агрессии мы можем противостоять только объединив усилия, усилия Украины и Латвии, усилия Украины и ЕС, усилия трансатлантического партнерства”, — сказал П.Порошенко.
Он поблагодарил латвийскую сторону за решительное осуждение российской агрессии в отношении Украины, в частности осуждения агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.
“Все эти позиции отражены в совместном заявлении двух президентов, которую мы с господином президентом одобрили сегодня в Риге”, — сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, по словам Президента, во время встречи в нормандском формате от РФ требовать выполнения минских соглашений.