П.Порошенко: Росії потрібна була провокація, а не участь в "Євробаченні"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Росії не була потрібна участь у пісенному конкурсі, їй була потрібна провокація. Про це заявив на брифінгу Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Як відомо, Росії не була потрібна участь у "Євробаченні", їй була потрібна провокація", - сказав П.Порошенко.
Він нагадав, що Україна не визнає анексію Криму і допускає відвідування півострова лише через адміністративний кордон з Херсонською областю.
"Українська влада не пішла на цю провокацію, вона діє послідовно по відношенню до всіх, хто порушує українське законодавство і тому відповідні органи не надали дозволу на перетин українського кордону (Ю.Самойловій – ред.)", - сказав П.Порошенко.
Президент зазначив, що Україна пропонувала кілька варіантів виходу із ситуації – зокрема участь по трансляції і заміну учасника від РФ на "Євробаченні".
"Інший спосіб є порушенням законодавства України, який тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні", - підкреслив Президент
За його словами, рішення про відвідування Криму російською учасницею пісенного конкурсу "Євробачення" – це провокація.
Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.
Як повідомляв УНН, Україна закликала організаторів Євробачення поважати державний суверенітет.