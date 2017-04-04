П.Порошенко: России нужна была провокация, а не участие в "Евровидении"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. России не требовалось участие в песенном конкурсе, ей требовалась провокация. Об этом на брифинге заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент.
"Как известно, России не требовалось участие в "Евровидении", ей была нужна провокация", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что Украина не признает аннексию Крыма и допускает посещение полуострова только через административную границу с Херсонской областью.
"Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство и поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы (Ю.Самойловой - ред.)", - сказал П.Порошенко.
Президент отметил, что Украина предлагала несколько вариантов выхода из ситуации - в частности участие по трансляции и замену участника от РФ на "Евровидении".
"Другой способ является нарушением законодательства Украины, влечет за собой санкции. Это абсолютно четко известно российской стороне", - подчеркнул Президент
По его словам, решение о посещении Крыма российской участницей песенного конкурса "Евровидение" - это провокация.
Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года .
Как сообщал УНН, Украина призвала организаторов Евровидения уважать государственный суверенитет .