П.Порошенко: России нужна была провокация, а не участие в "Евровидении"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56309 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106159 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163415 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118702 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113736 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105082 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107268 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155782 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
П.Порошенко: России нужна была провокация, а не участие в "Евровидении"

П.Порошенко: России нужна была провокация, а не участие в "Евровидении"

Киев  •  УНН

 • 13987 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. России не требовалось участие в песенном конкурсе, ей требовалась провокация. Об этом на брифинге заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент.

"Как известно, России не требовалось участие в "Евровидении", ей была нужна провокация", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что Украина не признает аннексию Крыма и допускает посещение полуострова только через административную границу с Херсонской областью.

"Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство и поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы (Ю.Самойловой - ред.)", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что Украина предлагала несколько вариантов выхода из ситуации - в частности участие по трансляции и замену участника от РФ на "Евровидении".

"Другой способ является нарушением законодательства Украины, влечет за собой санкции. Это абсолютно четко известно российской стороне", - подчеркнул Президент

По его словам, решение о посещении Крыма российской участницей песенного конкурса "Евровидение" - это провокация.

Напомним, СБУ запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в Украину на три года .

Как сообщал УНН, Украина призвала организаторов Евровидения уважать государственный суверенитет .

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