П.Порошенко привітав обрання М.Рахоя прем’єр-міністром Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав обрання Маріано Рахоя прем’єр-міністром Іспанії. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Вітаю із обранням Маріано Рахоя прем’єр-міністром Іспанії. Кризу подолано, але попереду не менш складі виклики. Єдність понад усе!”, — написав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 29 жовтня парламент Іспанії затвердив Маріано Рахоя на посаді прем’єр-міністра в другому турі голосування.