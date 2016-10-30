П.Порошенко приветствует избрание М.Рахоя премьер-министром Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствует избрание Мариано Рахоя премьер-министром Испании. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю с избранием Мариано Рахоя премьер-министром Испании. Кризис преодолен, но впереди не менее сложные вызовы. Единство превыше всего!", - написал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 29 октября парламент Испании утвердил Мариано Рахоя на посту премьер-министра во втором туре голосования.