П.Порошенко пообіцяв стати першим спонсором для будівництва музею Героїв Небесної сотні

"Сьогодні виповнюється три роки, як перша група нескорених вийшла на холодний граніт у центрі столиці. Їхні вимоги були лаконічними – підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом і не блокувати природній рух України до Європи", - зазначив П.Порошенко у Facebook.

З його слів, саме тому Майдан отримав назву Європейський.

"Виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва Музею-Меморіалу Героїв Небесної Сотні", - додав П.Порошенко.