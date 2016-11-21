П.Порошенко пообіцяв стати першим спонсором для будівництва музею Героїв Небесної сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що виступає ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу Героїв Небесної сотні, передає УНН.
"Сьогодні виповнюється три роки, як перша група нескорених вийшла на холодний граніт у центрі столиці. Їхні вимоги були лаконічними – підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом і не блокувати природній рух України до Європи", - зазначив П.Порошенко у Facebook.
З його слів, саме тому Майдан отримав назву Європейський.
"Виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва Музею-Меморіалу Героїв Небесної Сотні", - додав П.Порошенко.