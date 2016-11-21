П.Порошенко пообещал стать первым спонсором для строительства музея Героев Небесной сотни

"Сегодня исполняется три года, как первая группа непокоренных вышла на холодный гранит в центре столицы. Их требования были лаконичными - подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не блокировать естественное движение Украины в Европу", - отметил П.Порошенко в Facebook.

По его словам, именно поэтому Майдан получил название Европейский.

"Выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства Музея-мемориала Героев Небесной Сотни", - добавил П.Порошенко.