П.Порошенко пообещал стать первым спонсором для строительства музея Героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства музея-мемориала Героев Небесной сотни, передает УНН.
"Сегодня исполняется три года, как первая группа непокоренных вышла на холодный гранит в центре столицы. Их требования были лаконичными - подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не блокировать естественное движение Украины в Европу", - отметил П.Порошенко в Facebook.
По его словам, именно поэтому Майдан получил название Европейский.
"Выступаю инициатором и первым спонсором создания благотворительного фонда по сбору средств для строительства Музея-мемориала Героев Небесной Сотни", - добавил П.Порошенко.