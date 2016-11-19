П.Порошенко нагородив капрала Національної поліції за мужність в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України, передає УНН із посиланням на прес-службу Глдави держави.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено 16 військових Збройних Сил України. 13 з них отримали нагороди посмертно.
Глава держави також відзначив нагородою капрала Національної поліції.
Представлені до нагороди бійці загинули чи отримали поранення під час бойових дій влітку і восени цього року в районі Авдіївки, Зайцевого, Золотого. Серед військових ЗСУ службовці 81-ї аеромобільної та 93 механізованої бригад.
Військовослужбовці відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медаллю "Захиснику Вітчизни".