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П.Порошенко нагородив капрала Національної поліції за мужність в АТО

П.Порошенко нагородив капрала Національної поліції за мужність в АТО

Київ • УНН

 • 10463 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України, передає УНН із посиланням на прес-службу Глдави держави.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено 16 військових Збройних Сил України. 13 з них отримали нагороди посмертно.

Глава держави також відзначив нагородою капрала Національної поліції.

Представлені до нагороди бійці загинули чи отримали поранення під час бойових дій влітку і восени цього року в районі Авдіївки, Зайцевого, Золотого. Серед військових ЗСУ службовці 81-ї аеромобільної та 93 механізованої бригад.

Військовослужбовці відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Українські Національні Новини

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