П.Порошенко наградил капрала Национальной полиции за мужество в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Глдавы государства.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга награждены 16 военных Вооруженных Сил Украины. 13 из них получили награды посмертно.
Глава государства также отметил наградой капрала Национальной полиции.
Представленные к награде бойцы погибли или получили ранения во время боевых действий летом и осенью этого года в районе Авдеевки, Зайцево, Золотого. Среди военных ВСУ служащие 81-й аэромобильной и 93 механизированной бригад.
Военнослужащие отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалью "Защитнику Отечества".