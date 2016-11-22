П.Порошенка закликали дозволити трансплантацію та донорство органів в Україні

Автором петиції виступив Антон Богомолов.

У своїй петиції чоловік зазначив, що “суть петиції у тому що у нас в країні заборонена пересадка та донорство органів і для того аби хворій людині отримати здоровий орган то потрібно їхати закордон, хоча велика кількість лікарів трансплантологів з України працюють закордонном”.

“Чому не можна розпочати розвивати цей напрям в Україні так як у більшості людей немає можливості поїхати закордон для отримання донорського органу(який можливо потрапив туди за допомогою чорного ринку як раз з України)”, — йдеться у тексті петиції № 22/030959-еп.

Петиція, зареєстрована 21 листопада, уже набрала 11 голосів із 25 тис. необхідних.