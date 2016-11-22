П.Порошенко призвали разрешить трансплантацию и донорство органов в Украине

Автором петиции выступил Антон Богомолов.

В своей петиции мужчина отметил, что "суть петиции в том что у нас в стране запрещена пересадка и донорство органов и для того чтобы больному человеку получить здоровый орган то нужно ехать за границу, хотя большое количество врачей трансплантологов из Украины работают зарубежом".

"Почему нельзя начать развивать это направление в Украине так как у большинства людей нет возможности поехать за границу для получения донорского органа (который возможно попал туда с помощью черного рынка как раз из Украины)", - говорится в тексте петиции № 22/030959-эп .

Петиция, зарегистрированная 21 ноября, уже набрала 11 голосов из 25 тыс. необходимых.