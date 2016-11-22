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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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П.Порошенко призвали разрешить трансплантацию и донорство органов в Украине

Киев • УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко позволить трансплантацию и донорство органов в Украине, передает УНН.

П.Порошенко призвали разрешить трансплантацию и донорство органов в Украине

Автором петиции выступил Антон Богомолов.

В своей петиции мужчина отметил, что "суть петиции в том что у нас в стране запрещена пересадка и донорство органов и для того чтобы больному человеку получить здоровый орган то нужно ехать за границу, хотя большое количество врачей трансплантологов из Украины работают зарубежом".

"Почему нельзя начать развивать это направление в Украине так как у большинства людей нет возможности поехать за границу для получения донорского органа (который возможно попал туда с помощью черного рынка как раз из Украины)", - говорится в тексте петиции № 22/030959-эп .

Петиция, зарегистрированная 21 ноября, уже набрала 11 голосов из 25 тыс. необходимых.

Украинские Национальные Новости

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