П.Порошенко призвали разрешить трансплантацию и донорство органов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко позволить трансплантацию и донорство органов в Украине, передает УНН.
Автором петиции выступил Антон Богомолов.
В своей петиции мужчина отметил, что "суть петиции в том что у нас в стране запрещена пересадка и донорство органов и для того чтобы больному человеку получить здоровый орган то нужно ехать за границу, хотя большое количество врачей трансплантологов из Украины работают зарубежом".
"Почему нельзя начать развивать это направление в Украине так как у большинства людей нет возможности поехать за границу для получения донорского органа (который возможно попал туда с помощью черного рынка как раз из Украины)", - говорится в тексте петиции № 22/030959-эп .
Петиция, зарегистрированная 21 ноября, уже набрала 11 голосов из 25 тыс. необходимых.