П.Порошенка 18 листопада допитали у справі Майдану - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президента України Петра Порошенка 18 листопада допитали у справі про злочини під час Євромайдану. Про це УНН повідомило джерело у ГПУ.
Як повідомило джерело, допит відбувся увечері 18 листопада в Адміністрації президента.
Нагадаємо, раніше планувалась, що допит відбудеться 29 листопада.
Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у "справі Майдану" Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.
Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.