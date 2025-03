П.Клімкін: восьме вето щодо Сирії означає, що Росії комфортно у компанії ізгоїв

"Восьме вето Росії по Сирії означає, що Росія добре себе відчуває в компанії країн-ізгоїв і підтримує військові злочини і злочин проти людяності. Прикро", - зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, у середу Рада безпеки ООН зібралася на засідання для голосування за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки у Сирії.

Утім, Росія і Болівія заветували резолюцію ООН щодо Сирії.

Внаслідок атаки на місто Хан Шейхун у Сирії загинули 89 людей. Сирія заперечує свою причетність до нападу. Російська влада наполягає, що всю хімічну зброю в Сирії вже знищили раніше під контролем міжнародних спостерігачів.

У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії.



