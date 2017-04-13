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П.Клімкін: восьме вето щодо Сирії означає, що Росії комфортно у компанії ізгоїв

П.Клімкін: восьме вето щодо Сирії означає, що Росії комфортно у компанії ізгоїв

Київ • УНН

 • 11893 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Той факт, що Росія восьмий раз заветувала резолюцію ООН щодо Сирії означає, що РФ комфортно у компанії країн-ізгоїв. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Восьме вето Росії по Сирії означає, що Росія добре себе відчуває в компанії країн-ізгоїв і підтримує військові злочини і злочин проти людяності. Прикро", - зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, у середу Рада безпеки ООН зібралася на засідання для голосування за резолюцію щодо незалежного розслідування хімічної атаки у Сирії.

Утім, Росія і Болівія заветували резолюцію ООН щодо Сирії.

Внаслідок атаки на місто Хан Шейхун у Сирії загинули 89 людей. Сирія заперечує свою причетність до нападу. Російська влада наполягає, що всю хімічну зброю в Сирії вже знищили раніше під контролем міжнародних спостерігачів.

У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Russia's 8th veto on Syria means Russia feels fine in the company of rogue states & backs war crimes and crimes against humanity. Deplorable

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 квітня 2017 р.

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