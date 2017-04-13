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Д.Трампа витратить на поїздки за рік більше Б.Обами за вісім років - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Подорожі та поїздки президента США Дональда Трампа за один рік за вартістю перевищать подібні витрати його попередника Барака Обами за 8 років, передає УНН з посиланням на CNN.

Відзначається, що поїздки Д.Трамп в його приватний клуб у Флориді обійшлися в 20 млн доларів в перші 80 днів на посаді.

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Трамп провів шість вихідних і в цілому 21 день в своїй резиденції в Мар-а-Лаго на Палм-Біч. Загальний кошторис витрат на ці поїздки становить близько 21,6 млн доларів.

Обама витратив трохи менше 97 млн доларів ​​на поїздки за свої вісім років в якості президента, згідно з нещодавно оприлюдненими документами.

Ці поїздки включали робочі поїздки і персональні екскурсії, в тому числі лижні поїздки в Аспен і річний сімейний відпочинок сім’ї Обами в Винограднику Марти, штат Массачусетс.

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