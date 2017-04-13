Д.Трамп потратит на поездки за год более Б.Обамы за восемь лет - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43161 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103039 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117150 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112832 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104482 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154007 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп потратит на поездки за год более Б.Обамы за восемь лет - СМИ

Д.Трамп потратит на поездки за год более Б.Обамы за восемь лет - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Путешествия и поездки президента США Дональда Трампа за один год по стоимости превысят подобные расходы его предшественника Барака Обамы за 8 лет, передает УНН со ссылкой на CNN.

Отмечается, что поездки Д.Трамп в его частный клуб во Флориде обошлись в 20 млн долларов в первые 80 дней в должности.

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Трамп провел шесть выходных и в общей сложности 21 день в своей резиденции в Мар-а-Лаго на Палм-Бич. Общая смета расходов на эти поездки составляет около 21600000 долларов.

Обама потратил чуть меньше 97 млн ​​долларов на поездки за свои восемь лет в качестве президента, согласно недавно обнародованным документам.

Эти поездки включали рабочие поездки и персональные экскурсии, в том числе лыжные поездки в Аспен и годовой семейный отдых семьи Обамы в Винограднике Марты, штат Массачусетс.

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