Д.Трамп потратит на поездки за год более Б.Обамы за восемь лет - СМИ

Отмечается, что поездки Д.Трамп в его частный клуб во Флориде обошлись в 20 млн долларов в первые 80 дней в должности.

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Трамп провел шесть выходных и в общей сложности 21 день в своей резиденции в Мар-а-Лаго на Палм-Бич. Общая смета расходов на эти поездки составляет около 21600000 долларов.

Обама потратил чуть меньше 97 млн ​​долларов на поездки за свои восемь лет в качестве президента, согласно недавно обнародованным документам.

Эти поездки включали рабочие поездки и персональные экскурсии, в том числе лыжные поездки в Аспен и годовой семейный отдых семьи Обамы в Винограднике Марты, штат Массачусетс.