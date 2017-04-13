Дачні будинки горіли на причалі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вночі 13 квітня в одно- та двоповерхових дачних будинках на вул.Шкіперній в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив 500 квадратних метрів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"О 02 годині 17 хвилин 13 квітня до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на причалі за адресою м. Одеса, вул. Шкіперна. Пожежа сталась в одно- та двоповерхових дачних будинках на загальній площі 500 м2", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, ліквідація пожежі ускладнювалась поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під’їздів до моря для забору води.
О 04 годині 08 хвилин пожежа була локалізована, а о 04 годині 59 хвилин – ліквідована.
Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збиток встановлюються.
Як повідомляв УНН 11 квітня, на причалі в Одесі горіли 15 приватних будинків.