Дачные дома горели на причале в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ночью 13 апреля в одно- и двухэтажных дачных домах на вул.Шкиперной в Одессе произошел пожар. Огонь охватил 500 квадратных метров. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 2 часа 17 минут 13 апреля в службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре, который возник на причале по адресу г. Одесса, ул. Шкиперная. Пожар произошел в одно- и двухэтажных дачных домах на общей площади 500 м2", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, ликвидация пожара осложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды.
В 4 часа 08 минут пожар был локализован, а в 4 часа 59 минут - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщал УНН 11 апреля, на причале в Одессе горели 15 частных домов.