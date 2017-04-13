Сьогодні в Україні очікуються опади
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні найхолоднішою очікується погода у західній частині України та на півночі. Протягом дня очікується +7+12°С градусів. Найтеплішим буде південь, +10+16°С градусів. Загалом в Україні передбачається +9+14°С градусів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Атмосферний фронт принесе дощі в західні області України та на північ. На решті території протягом дня очікується суха переважно сонячна погода.
-
- У західній частині очікуються дощі. Вночі +3+8°С градусів тепла, вдень +7+12°С тепла.
-
- У північних областях — дощова погода. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +8+13°С тепла.
-
- У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +11+15°С тепла.
-
- У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +4+9°С градусів тепла, вдень +10+15°С тепла.
-
- У південній частині очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі +4+10°С тепла, вдень +12+16°С тепла.
-
Вітер в Україні південно-західний, поривчастий, 5-12 м/с.