Сегодня в Украине ожидаются осадки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня холодной ожидается погода в западной части Украины и на севере. В течение дня ожидается + 7 + 12 ° С градусов. Теплым будет юг, + 10 + 16 ° С градусов. Всего в Украине предполагается + 9 + 14 ° С градусов, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Атмосферный фронт принесет дожди в западных областях Украины и на север. На остальной территории в течение дня ожидается сухая преимущественно солнечная погода.
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- В западной части ожидаются дожди. Ночью 3 + 8 ° С градусов тепла, днем 7 + 12 ° С тепла.
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- В северных областях - дождливая погода. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 8 + 13 ° С тепла.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 11 + 15 ° С тепла.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С градусов тепла, днем 10 + 15 ° С тепла.
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- В южной части ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 4 + 10 ° С тепла, днем 12 + 16 ° С тепла.
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Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12 м / с.