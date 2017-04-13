Сегодня в Украине ожидаются осадки

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня холодной ожидается погода в западной части Украины и на севере. В течение дня ожидается + 7 + 12 ° С градусов. Теплым будет юг, + 10 + 16 ° С градусов. Всего в Украине предполагается + 9 + 14 ° С градусов, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.