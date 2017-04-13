Сегодня в Украине ожидаются осадки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71225 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109574 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167606 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123065 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120659 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114641 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105675 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107350 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103800 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158414 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня в Украине ожидаются осадки

Сегодня в Украине ожидаются осадки

Киев  •  УНН

 • 7242 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня холодной ожидается погода в западной части Украины и на севере. В течение дня ожидается + 7 + 12 ° С градусов. Теплым будет юг, + 10 + 16 ° С градусов. Всего в Украине предполагается + 9 + 14 ° С градусов, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Атмосферный фронт принесет дожди в западных областях Украины и на север. На остальной территории в течение дня ожидается сухая преимущественно солнечная погода.

  • В западной части ожидаются дожди. Ночью 3 + 8 ° С градусов тепла, днем ​​7 + 12 ° С тепла.
  • В северных областях - дождливая погода. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем ​​8 + 13 ° С тепла.
  • В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем ​​11 + 15 ° С тепла.
  • В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С градусов тепла, днем ​​10 + 15 ° С тепла.
  • В южной части ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 4 + 10 ° С тепла, днем ​​12 + 16 ° С тепла.

Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12 м / с.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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