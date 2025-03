П.Климкин: восьмое вето по Сирии означает, что России комфортно в компании изгоев

"Восьмое вето России по Сирии означает, что Россия хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев и поддерживает военные преступления и преступление против человечности. Досадно", - отметил П.Климкин.

Напомним, в среду Совет безопасности ООН собрался на заседание для голосования за резолюцию относительно независимого расследования химической атаки в Сирии.

Впрочем, Россия и Боливия заветировали резолюцию ООН по Сирии.

В результате атаки на город Хан Шейхун в Сирии погибли 89 человек. Сирия отрицает свою причастность к нападению. Российские власти настаивают, что все химическое оружие в Сирии уже уничтожили ранее под контролем международных наблюдателей.

В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.

Russia's 8th veto on Syria means Russia feels fine in the company of rogue states & backs war crimes and crimes against humanity. Deplorable

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 апреля 2017