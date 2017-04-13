І.Геращенко про зампостпреда РФ в ООН: замість Чуркіна чувирло
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала на своїй сторінці у Facebook поведінку заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова під час засідання Ради Безпеки, передає УНН.
“Замість Чуркіна в ООН РФ делегувала чувирло,” — прокоментувала поведінку В.Сафронкова І.Геращенко.
Таким чином, порівнявши його з покійним постійним представником РФ при ООН Віталієм Чуркіним.
Нагадаємо, В.Сафронков закликав представника Великобританії Меттью Райкрофта “не ображати Росію”, при цьому використовуючи фразу: “Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?”
“Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави. Пане голово, прохання слідкувати за порядком розвитку засідання, якщо деякі безвідповідально, образливо, переходячи на сленг, ставляться до свого місця в Раді Безпеки ООН. Не смій ображати Росію більше!” — заявив він.