И.Геращенко о зампостпреда РФ в ООН: вместо Чуркина чувирло

"Вместо Чуркина в ООН РФ делегировала чувирло", - прокомментировала поведение В.Сафронкова И.Геращенко.

Таким образом, сравнив его с покойным постоянным представителем РФ при ООН Виталия Чуркина.

Напомним, В.Сафронков призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофт "не обижать Россию", при этом используя фразу: "Посмотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?"

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофте, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседание, если некоторые безответственно, обидно, переходя на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше! »- заявил он.