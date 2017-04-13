Brent торгується на рівні 55,88 дол. за барель

За даними видання станом на 8:17, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,04%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,08 долара за барель, втративши 0,06%.

Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.