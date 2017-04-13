Brent торгується на рівні 55,88 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку зросли в ціні до 55,88 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:17, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,04%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,08 долара за барель, втративши 0,06%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.