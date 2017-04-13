КНДР 15 квітня може провести нове ядерне випробування - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Нові супутникові знімки вказують на те, що Північна Корея незабаром може провести ще одне ядерне випробування, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Відзначається, що це може бути шосте та “можливо, найпотужніше вибухове випробування” КНДР за десятиліття.
Повідомляється, що при вивченні супутникових зображень, експерти спостерігали активну діяльність на горі Мантапсан, де, як передбачається, Північна Корея проводить свої ядерні випробування.
Як пише газета, аналітики заявили, що КНДР часто знаменує святкові дати з демонстрацією військової сили. На їхню думку, вона може провести нове випробування в день народження засновника країни Кім Ір Сена в суботу, 15 квітня.
Як повідомляв УНН, у КНДР закликали іноземних журналістів готуватись до “великої і важливої події”.